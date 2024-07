VALLO DELLA LUCANIA, CHIEDE LE FERIE MA SENZA RISPOSTE NEGATO DIRITTO COSTITUZIONALE AD UN DIPENDENTE STATALE

L’ODISSEA DI DONATO PAOLINO IL DIRITTO DI FERIE SANCITO DALLA COSTITUZIONE CALPESTATO DAL DATORE DI LAVORO

Una storia lunga, grottesca ricca di controversie e contraddizioni quella di Donato Paolino assistente amministrativo personale non docente negli istituti superiori e nella fattispecie al Parmenide di Vallo della Lucania. Donato Paolino in servizio presso l’IIS PARMENIDE DI VALLO DELLA LUCANIA, appunto, su attraverso il suo avvocato, varie volte ha chiesto di fruire di ferie pregresse afferenti all’anno scolastico 2019-20, nel corso degli anni vari dirigenti scolastici si sono susseguiti e contestualmente ogni volta hanno negato il diritto di tale congedo.L’ultima sentenza della Corte di giustizia europea del 06/11/2018 (procedimento C-684/16) ha dichiarato che il datore di lavoro è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia in grado di usufruire delle ferie, ad invitare il dipendente a fruire delle ferie e ad informarlo in tempo accurato e utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare il relativo riposo.

In particolare, la disapplicazione della contrattazione collettiva de qua, in favore delle norme europee e del principio di non privazione del diritto delle ferie non esercitato durante il periodo di riferimento in ragione degli esposti obblighi informativi inosservati dal datore di lavoro, costituisce atto dovuto del giudice nazionale quando il datore di lavoro è pubblico in quanto entrambe le norme suindicate godono, rispetto a quest’ultimo, di effetto diretti, ossia conferiscono al lavoratore un diritto direttamente invocabile in giudizio contro qualsiasi disposizione nazionale pur di senso contrario. Ora non si spiega perché la richiesta non viene accettata dai dirigenti scolastici che si sono succeduti nel tempo e non si conoscono nemmeno le motivazioni. Sta di fatto che la situazione è alquanto strana visto la normativa vigente e il diritto sancito nella carta costituzionale. Una querelle destinata ad avere un risvolto giudiziario anche perché Donato Paolino fa sapere di seguire tutte le strade per ottenere giustizia e le meritate e costituzionali ferie.

