VALLO DELLA LUCANIA, IL SINDACO ANNUNCIA IL NOME DEL NUOVO VESCOVO CHI E’ E IL SUO CURRICULUM

Oggi a mezzogiorno l’arcivescovo di Taranto Ciro Miniero già vescovo di Vallo della Lucania e attualmente amministratore apostolico ha riunito tutti i sacerdoti in diocesi per annunciarlo ufficialmente. Don Vincenzo Calvosa arriva da Trebisacce e dalla diocesi di Cassano Jonico, ancora deve essere ordinato Vescovo dal Papa. Oggi San Vincenzo e il sindaco di Vallo della Lucania Antonio Sansone nel fare gli auguri a tutti i Vincenzo si è lasciato andare in una rivelazione per una notizia attesissima da molti mesi.

IL SUO CURRICULUM

Nato a Laino Borgo il 31.01.1964

Si diploma all’Istituto Tecnico per Geometri e Ragionieri nel 1982.

Dopo l’anno di militare e circa un anno di esperienza lavorativa come ragioniere, sotto l’episcopato di Mons. Francesco Pala, nell’ottobre del 1986 entra nel Seminario Regionale S. Pio X di Catanzaro.

Termina gli studi nel 1991 e il 12 settembre dello stesso anno, nella chiesa Spirito Santo in Laino Borgo, riceve l’ordine del diaconato da Mons. Andrea Mugione.

Viene nominato viceparroco nella Parrocchia Assunzione B.V. Maria in Rocca Imperiale per aiutare il Parroco Mons. Felice Giacobini.

Il 02 maggio 1992 viene ordinato presbitero da Mons. Andrea Mugione nella chiesa Spirito Santo in Laino Borgo.

Il 12 luglio dello stesso anno è nominato Parroco di San Nicola di Bari in Nocara.

Successivamente ricopre anche la carica di Amministratore Parrocchiale della Parrocchia Assunzione B.V. Maria in Rocca Imperiale.

Dall’ottobre del 1996 a giugno 1997 contemporaneamente svolge il ministero di animatore nel Seminario Minore Diocesano.

Dal 02 dicembre 2001 è chiamato da Mons. Domenico Graziani a guidare la Parrocchia San Giacomo Apostolo in Altomonte.

Per alcuni anni ricopre l’incarico di Vicario della Forania di Cassano e Direttore della Commissione Sport e Oratori della Diocesi.

Dal 31 agosto del 2014 Mons. Nunzio Galantino lo nomina Parroco Moderatore della Parrocchia Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria in Trebisacce.

Sempre da Mons. Galantino viene nominato Direttore dell’Ufficio Amministrativo.

Consegue il titolo di Bacellerato presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale Sezione San Tommaso dove frequenta i corsi di Teologia Pastorale.

Mons. Francesco Savino il 14 settembre 2016 lo nomina: Economo Diocesano; Vicario dell’Ufficio Amministrativo ed Economico, Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici, Nuova Edilizia di Culto, Ufficio Tecnico; dell’Ufficio Tecnico Diocesano.

Il 18 gennaio 2017 viene nominato membro del Collegio dei Consultori per il quinquennio 2017-2022.

Ora è stato nominato vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania

