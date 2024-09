VALLO DELLA LUCANIA, LA DIOCESI SI PREPARA AL GIUBILEO

La Diocesi di Vallo della Lucania ospiterà il Giubileo 2025, nei giorni 8 e 9 ottobre si terrà una riunione per definire l’evento.

Giubileo 2025 a Vallo della Lucania

La Diocesisi prepara al Giubileo 2025 con un’Assemblea diocesana che si terrà l’8 e 9 ottobre al Cine-Teatro “La Provvidenza”.

L’incontro coinvolgerà presbiteri, religiosi e laici per definire le iniziative pastorali e spirituali in vista del Giubileo. Mons. Nunzio Galantino aprirà l’evento con una riflessione, seguita da dibattiti e presentazioni sui cammini pastorali e formativi. L’Assemblea sarà un momento di confronto e rinnovamento spirituale per la comunità tutta.

admin Sergio Vessicchio

