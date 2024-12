VALLO DELLA LUCANIA, LA TELENOVELA DI PAOLINO ARRIVA SUL TAVOLO DI MATTARELLA

Ferie mai consumate e dirigenti scolastici probabilmente inadempienti. Una storia lunga, grottesca ricca di controversie e contraddizioni quella di Donato Paolino assistente amministrativo personale non docente negli istituti superiori e nella fattispecie al Parmenide di Vallo della Lucania. Donato Paolino in servizio presso l’IIS PARMENIDE DI VALLO DELLA LUCANIA, appunto, su attraverso il suo avvocato, varie volte ha chiesto di fruire di ferie pregresse afferenti all’anno scolastico 2019-20, nel corso degli anni vari dirigenti scolastici si sono susseguiti e contestualmente ogni volta hanno negato il diritto di tale congedo.L’ultima sentenza della Corte di giustizia europea del 06/11/2018 (procedimento C-684/16) ha dichiarato che il datore di lavoro è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia in grado di usufruire delle ferie, ad invitare il dipendente a fruire delle ferie e ad informarlo in tempo accurato e utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare il relativo riposo.

La telenovela di Paolino continua non si ferma per le feste, ultima notizia la lettera aperta fatta al Presidente della Repubblica,il quale dopo 20 giorni ha risposto , avendo dato mandato al Ministero dell’istruzione per fare luce su queste benedette ferie, tutti gli organi giudiziari danno ragione al Paolino, solo i dirigenti scolastici fanno spallucce. . Paolino nn si ferma perché è un suo diritto e non certo può essere calpestato . Si spera che giustizia sarà fatta.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...