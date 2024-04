VALLO DELLA LUCANIA, SI E’ INSEDIATO IL NUOVO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Vincenzo Pellegrino nominato a dicembre dal Consiglio Superiore della Magistratura, il giudice Pellegrino arriva da Salerno, dove ricopriva l’incarico di presidente di Sezione Penale al Tribunale salernitano. Il neo presidente succede a Gaetano De Luca, andato in pensione agli inizi del 2023, con il Tribunale che in questa fase è stato guidato dal presidente della Sezione Civile, Bellantoni. Si tratta di un ritorno alle origini della carriere professionale per Pellegrino che in passato è stato anche uditore presso la Pretura di Agropoli.

