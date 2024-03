VALLO DELLA LUCANIA,AL DECO’ UNA SERIE DI NUOVE PROPOSTE/IL COMUNICATO

INCREDIBILE💯 ma vero!!!..

🎉✨ GRANDI NOVITÀ AL MAXISTORE DECO’ DI VALLO DELLA LUCANIA! ✨🎉

Cari clienti e amici,

Siamo entusiasti di annunciare che il vostro amato Maxistore Deco di Vallo della Lucania si è rifatto il look! 🛍️🔄 Dopo una ristrutturazione epica, siamo pronti a svelarvi una serie di sorprese e promozioni da capogiro!

Ecco cosa abbiamo in serbo per voi:

🌟 OPERAZIONI STELLARI: Preparatevi a promozioni così vantaggiose da lasciarvi a bocca aperta!

🌸 NUOVO REPARTO PROFUMERIA: Un mondo di fragranze vi aspetta, con le migliori marche per coccolare i vostri sensi.

🏡 SPESA A DOMICILIO: La comodità a casa vostra!

👴🧓 Il giovedì per gli over 65, con un incredibile sconto del 10%. Un gesto di cuore per la nostra comunità. ❤️

💰 INIZIATIVA SOCIALE: Per ogni 30€ di spesa, 5€ saranno stornati solo nei giorni 12 e 13 marzo.

🕚 ORARIO ESTESO: Siamo felici di annunciare che il nostro punto vendita sarà aperto fino alle ore 23:00, per rispondere a tutte le esigenze dei nostri amati clienti. Anche il Bistrot chiuderà alle 23:00!

📜 VOLANTINO CON PREZZI DA URLO: Non perdete le offerte irresistibili che abbiamo preparato per voi.

🍞 PANE CALDO TUTTO IL GIORNO: Nel nostro maxi Store troverete a soli 1,50 € al chilo il pane di nostra produzione, realizzato con le migliori materie prime dai nostri maestri panettieri. E lo troverete sempre caldo perché viene sfornato ogni 20 minuti!

🐾 NEL NOSTRO MAXI STORE troverete il Bistrot, e adiacente troverete il negozio di animali domestici Ayoka! 🐶🐱

E non è tutto! Ogni fine settimana, vi terremo compagnia con delle degustazioni speciali, dove saranno presentate aziende di eccellenza!

Festeggiate con noi questa nuova era di shopping e solidarietà. Vi aspettiamo nel nostro punto vendita rinnovato per un’esperienza di acquisto senza precedenti.

MaxistoreDecodivallodellaLucania #Grandenovita #PromozioniStellari #Profumeria #SpesaADomicilio #IniziativaSociale #ShoppingRevolution #PaneCaldo #MestieriPanettieri

Non mancate, vi aspettiamo! 🎈🛒

