VALLO DELLA LUCANIA,È SCONTRO DIRIGENTE SCOLASTICO STATALE SULLE FERIE

Una storia lunga molto lunga. Un dipendente del Parmenide facente parte del personale non docente Donato Paolino all’epoca dei fatti al Cenni Marconi rivendica ferie arretrate che il dirigente scolastico Massanova al momento ancora non ritiene di dargli: “Il dirigente scolastico Massanova continua a volermi dare le ferie, e nella lettera di richiesta si fa riferimento ad una lettera circolare non riesce a farsi dare la scheda assenza as 2019/2020 dal dirigente scolastico Iavarone. Se ne esce che non ci sono documenti nel fascicolo. LUI deve soltanto chiedere della scheda ,questa decisione non la vuole prendere ed io ancora aspetto queste benedette ferie”. E’ questo il chiarimento di Donato Paolino il quale ha impugnato la richiesta ormai da tempo.

“Tutto ha inizio da Massanova – afferma Donato Paolino- perché nell’anno scolastico 2020 2021 è subentrato lui al dirigente Cosimo Petraglia che era in servizio nell’anno scolastico 2019 2020 che le ferie mie rimanenti afferiscono a quell’anno”. Una problematica che dovrebbe essere risolta anche con un pò di buonsenso.

