VALLO DELLA LUCANIA,SCANDALO A LUCI BIANCHE AL CENNI MARCONI PERCHE’ NON SI SPENGONO QUANDO NON SI FA LEZIONE

PROTESTE IN CITTA’ LUCE ACCESE A SCUOLA ANCHE LA DOMENICA

Le luci del Cenni Marconi di Vallo della Lucania rimangono accese la sera, la notte e la domenica pure. Queste foto sono state scattate ieri sera, domenica, da due persone pronte a testimoniare in qualsiasi contesto di averle scattate e di averle documentate alla nostra rdazione. Da più tempo si è notata questa cosa molto singolare. Come mai queste luci rimangono accese e per quale motivo? E’ questa la domanda che si pongono i cittadini alla visione di tale situazione. E’ evidente che quando l’istituto è frequentato le luci devono rimanere accese ma quando non si fa lezione o quando non ci sono quelli del personale docente e non docente devono rimanere chiuse almeno fino ad oggi questa era la regola.

Uno spreco di energia elettrica oppure una strategia della direzione? Il tutto pare non sia passato inosservato all’opinione pubblica vallese anche perchè nonostante il crollo del numero di studenti e le ultime uscite sulla cronaca nazionale rimane un istituto molto attenzionato perchè si tratta comunque di una scuola che in passato ha fatto parlare positivamente ed era ritenuta una della migliori del Cilento cosa venuta meno negli ultimi tempi, il numero sempre inferiore di iscrizioni, strategie sbagliate e scelte discutibili ma anche uscite impopolari sulla cronaca locale e nazionale l’hanno ridotta ad una cenerentola ed è difficile riprenderla ormai anche se il grado di istruzione rimane molto alto grazie ai docenti sempre tra i migliori. La questione delle luci accese la notte e la domenica è in controtendenza con le direttive di spending review a tutti i livelli. E il preside Iavarone cosa dice di tutto questo? Si è accorto di questa situazione? E a conoscenza delle luci accese nell’istituto anche quando non si fa lezione? Lo sa che che ci sono i climatizzatori accesi anche quando l’istituto rimane chiuso? E’ una situazione molto particolare ed è evidente che il tutto va chiarito e riportato alla normalità. Le luci accese quando l’istituto è chiuso è uno spreco di energia elettrica che ricade sul capo dei cittadini. Chi ha il dovere di controllare deve stare bene attento a farlo e se non si è all’altezza si passi la mano. Sergio Vessicchio

