VIGILIA DI NATALE IN 100.000 PER LE STRADE DI SALERNO C’ERA ANCHE IL PRESIDENTE DE LUCA/VIDEO

Bellissima la vigilia di Natale con l’immancabile struscio a Salerno. Sia in centro che in periferia non mancano i brindisi e i momenti per lo scambio di auguri o la corsa agli ultimi regali. Anche il Governatore della Campania Vincenzo De Luca, assieme al figlio Piero, deputato Pd, ed il presidente della Camera di Commercio Andrea Prete hanno attraversato le strade del centro tra la folla. La presenza dell’ex sindaco di Salerno non è passata inosservata. In tanti a stringergli la mano, a salutarlo ed anche a scattare foto, selfie e video per immortalare il momento.Compiaciuto per una città allegra ed in festa e piena di persone il Governatore non si è sottratto alle foto, anche con i più piccoli.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...