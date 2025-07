VILLA DI BRIANO,LA FILCA CISL A SOSTEGNO DEL COMITATO PER LA FESTA DELL’ASSUNTA E NON SOLO

La Filca Cisl, il sindacato dei lavoratori edili, anche a Villa di Briano nel Casertano conferma la sua presenza sul territorio pure a sostegno concreto di iniziative per le comunità locali. Grazie a Silvio Santoro, apprezzato quanto fattivo dirigente della Filca Cisl, è stato offerto supporto al Comitato Festeggiamenti Villa di Briano con un contributo in occasione del concerto gratuito di Franco Ricciardi, svoltosi nei giorni scorsi nel’ambito dei festeggiamenti per S. Antonio, a cui hanno partecipato migliaia di persone.

Lo stesso Comitato Festeggiamenti Villa di Briano ha inteso ringraziare la Filca Cisl ed il suo dirigente Silvio Santoro per l’impegno profuso affinchè l’iniziativa si svolgesse con successo. Contributo della Filca Cisl che riguarderà sempre a Villa di Briano anche i festeggiamenti in onore del Patrono SS. Maria Assunta prevista il prossimo 15 agosto.

