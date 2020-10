Gabriel Zuchtriegel,da 5 anni,al vertice del parco archeologico di Capaccio Paestum ,sarà il nuovo direttore degli scavi di Pompei.Ormai se ne parla da ogni parte.La candidatura del giovane teutonico si fa strada ogni giorno di più e la vincita del concorso che si va a fare.Zuchtriegel dal2015 ha fatto parte della Segreteria Tecnica di Pompei prima di essere nominato direttore del Parco Archeologico e del Museo di Paestum.Ora si è iscritto al concorso insieme a tanti altri. Il 16 Settembre 2020, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ha indetto una selezione internazionale pubblica per il conferimento dell’incarico di direttore del Parco archeologico di Pompei,Gli interessati a partecipare alla selezione possono presentare la propria candidatura entro le ore 12 GMT del giorno 3 Novembre 2020 (leggi qua).Voci di dentro assicurano che nell bando ci sono le condizioni necessarie per essere affrontato e vinto da Zuchtriegel.Insomma il direttorino pestano ha le carte in regola per vincerlo questo concorso.Tutti i richiami gli si cuciono addosso perfettamente.

Un vero e proprio fenomeno capace di attirare intorno a se tantissime attenzioni.Perchè l’attrazione è lui,non i templi di Paestum lasciati nel più totale abbandono con l’ex Cirio specchio fedele dell’approssimazione con la quale Zuchtriegel governa il parco dal 2015,o le mura della città vecchia pericolanti e con poca manutenzione.E cosa dire del cavallo di sabbia tra i monumenti storici (leggi qua),e delle feste e festicciole all’interno del parco.La stampa drogata e fuorviante,della quale per fortuna non facciamo parte,dice cose non vere e mostra un quadro diverso da quella che è la reale situazione a Paestum.Certo in tantissimi sperano che Zuch vinca il concorso di Pompei o anche qualche altro,in maniera tale da dover andar via presto perchè nella città dei templi ormai sono in pochi a sopportarlo.La riforma voluta da Franceschini ha dato grande autonomia ai direttori dei parchi ai quali concede anche lo spazio per fare degli investimenti cosa che in passato non avveniva.Chi racconta di un percorso virtuso e pieno di rose e fiori per la gestione attuale del parco archologico di Paestum dice il falso.Basta fare una lieve ricerca e non guardare solo alle visite,peraltro sempre tantssime da secoli,e ci si rende conto di cosa è ora Paestum.Sergio Vessicchio

Nella foto Zuch in uno dei suoi tanci concertini