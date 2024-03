CAPACCIO PAESTUM, FRONTALE AUTO MOTO GRAVE IL CENTAURO

Paura nel tardo pomeriggio di ieri 23 marzo, a Capaccio Paestum, dove si è verificato un incidente tra un’auto (Mercedes Classe A) e una moto in Via La Pila. Ad avere la peggio è stato il conducente della moto – un barista 39enne di Albanella – che è caduto rovinosamente sulla carreggiata riportato gravi ferite in varie parti del corpo.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno condotto d’urgenza prima all’ospedale di Vallo della Lucania e poi in un nosocomio napoletano dov’è tuttora ricoverato in prognosi riservata. Illeso, invece, il conducente della vettura, un operaio residente anche lui ad Albanella. Su dinamica e responsabilità del sinistro sono in corso le indagini dei carabinieri e della Polizia Municipale.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...