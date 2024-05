TEGGIANO, TRE TIR INCENDIATI NELLA NOTTE

Tre tir di proprietà di un’ azienda di autotrasporti di Teggiano, in provincia di Salerno, sono stati completamente distrutti da un incendio la notte scorsa. Le fiamme si sono sviluppate in località Prato Perillo all’interno del piazzale della ditta di autotrasporti dove i tre tir erano parcheggiati.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Sala Consilina, di Eboli e del comando provinciale di Salerno che hanno lavorato per ore sino all’alba di stamane per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Sulle cause dell’incendio indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, tra cui quella dolosa. Fonte ondanews

