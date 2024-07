SCHIANTO ALL’ALBA AL SOLITO POSTO UN MORTO

Incidente mortale all’alba di stamane lungo la corsia nord dell’autostrada A2 del Mediterraneo nel tratto compreso tra i comuni di Eboli e Battipaglia stavolta sulla corsia di marcia opposta rispetto a quella in cui, il 18 luglio scorso, hanno perso la vita i due coniugi avvocati salernitani Mario Valiante e Wilma Fezza. . Per cause ancora in via di accertamento, tre autovetture, che procedevano lungo l’arteria autostradale, si sono tamponate.

Nell’impatto è deceduto il conducente di una Suzuki, un giovane di 42 anni, originario di Polla. Feriti due automobilisti. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco presenti anche gli agenti della Polstrada per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Coinvolti in tutto quattro veicoli: per il conducente pollese, alla guida di una Suzuki Swift nera, purtroppo non c’è stato nulla da fare (nella foto). È deceduto sul colpo a seguito di un violento impatto con un’altra auto che, sbandando, era rimasta di traverso sulla carreggiata, innescando prima l’impatto e poi un tamponamento a catena. Illese, invece, le persone a bordo delle altre vetture. Rilievi del sinistro a cura della Polizia Stradale di Battipaglia.

