BATTIPAGLIA, TROVATO CON LA DROGA ARRESTATO

Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di Battipaglia hanno arrestato C.A. per detenzione di sostanza stupefacente, in quanto, l’uomo, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare è stata trovato in possesso di circa 40 grammi di hashish e circa 13 grammi di marijuana, nonché materiale per il confezionamento della droga.

Trovato in possesso di droga e materiale per confezionare lo stupefacente: nei guai uno spacciatore a Battipaglia

