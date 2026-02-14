PONTECAGNANO, FORTE MAREGGIATA CHIUSA LA LITORANEA

Le onde del Mar Tirreno hanno invaso via Mar Ionio, trascinando sulla carreggiata pietre, legname e detriti. Disposta la chiusura al traffico della litoranea tra Salerno e Pontecagnano Faiano a causa della violenta mareggiata che sta colpendo il litorale.

A Magazzeno la forza del mare ha anche distrutto alcuni parapetti che separano la strada dalla spiaggia. Per motivi di sicurezza la circolazione è interrotta su un lungo tratto: gli automobilisti sono invitati a utilizzare percorsi alternativi come l’Aversana o la Statale 18 più interna.

Sul posto gli agenti della Polizia Municipale di Salerno, che hanno provveduto a chiudere l’arteria e a deviare il traffico, oltre al personale dell’Ufficio manutenzione strade della Provincia. La situazione è costantemente monitorata.

Pesanti ripercussioni anche sulla viabilità cittadina: traffico paralizzato nella zona industriale, con lunghe code in via Terre Risaie e via Wenner.

