14 Febbraio 2026

PONTECAGNANO, FORTE MAREGGIATA CHIUSA LA LITORANEA

admin 14 Febbraio 2026

Le onde del Mar Tirreno hanno invaso via Mar Ionio, trascinando sulla carreggiata pietre, legname e detriti. Disposta la chiusura al traffico della litoranea tra Salerno e Pontecagnano Faiano a causa della violenta mareggiata che sta colpendo il litorale.

A Magazzeno la forza del mare ha anche distrutto alcuni parapetti che separano la strada dalla spiaggia. Per motivi di sicurezza la circolazione è interrotta su un lungo tratto: gli automobilisti sono invitati a utilizzare percorsi alternativi come l’Aversana o la Statale 18 più interna.

Sul posto gli agenti della Polizia Municipale di Salerno, che hanno provveduto a chiudere l’arteria e a deviare il traffico, oltre al personale dell’Ufficio manutenzione strade della Provincia. La situazione è costantemente monitorata.

Pesanti ripercussioni anche sulla viabilità cittadina: traffico paralizzato nella zona industriale, con lunghe code in via Terre Risaie e via Wenner.

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

AUTO PRECIPITATA NEL VUOTO AD AGROPOLI, MUORE ANCHE LA MOGLIE DEL CONDUCENTE

admin 13 Febbraio 2026
CRONACA

PONTECAGNANO, AUTOCARRO SI RIBALTA

admin 13 Febbraio 2026

BATTIPAGLIA, LOTTA ALLA DROGA UN ARRESTO

admin 12 Febbraio 2026

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

CRONACA

PONTECAGNANO, FORTE MAREGGIATA CHIUSA LA LITORANEA

admin 14 Febbraio 2026
img_0197

AUTO PRECIPITATA NEL VUOTO AD AGROPOLI, MUORE ANCHE LA MOGLIE DEL CONDUCENTE

admin 13 Febbraio 2026
CRONACA

PONTECAGNANO, AUTOCARRO SI RIBALTA

admin 13 Febbraio 2026
cronaca

BATTIPAGLIA, LOTTA ALLA DROGA UN ARRESTO

admin 12 Febbraio 2026
CRONACA

AGROPOLI, PER IL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA ARRIVA TAORMINA

admin 12 Febbraio 2026