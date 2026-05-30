TRAGEDIA NELLA NOTTE A CAPACCIO PAESTUM MUOIONO OSVALDO E CRISTIAN DI CASTELLABATE,LUTTO E SHOCK

Tragedia all’alba sul lungomare di Capaccio Paestum. Due centauri sono deceduti in un pauroso schianto frontale, contro lo spigolo del muro di recinzione di una villetta , in sella ad uno scooter Honda SH lungo Via Poseidonia, in località Laura, finendo rovinosamente sull’asfalto.

A perdere la vita il 27enne Osvaldo Di Giaimo di Castellabate ed il 39enne Cristian Ventura originario di Catania, entrambi residenti nel Cilento, a Castellabate. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: il violento impatto non ha lasciato scampo ad entrambe le vittime, morte sul colpo. Sul posto, per i rilievi del caso e l’accertamento della dinamica del sinistro, i carabinieri della Compagnia di Agropoli, diretti dal cap. Giuseppe Colella, unitamente ai colleghi della Stazione di Capaccio Scalo, diretti dal m.llo Valentino Romano. Choc nella comunità cilentana per la dipartita dei due amici: Osvaldo era impegnato in un progetto lavorativo con il Comune di Castellabate, Cristian invece di recente sbarcava il lunario come muratore. Informato il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno, le salme sono state trasportate all’obitorio del cimitero al Capoluogo e subito rilasciate ai familiari per consentire lo svolgimento dei funerali. Eseguito l’esame esterno sulle salme a cura del medico legale ma non è stata disposta l’autopsia.

Il cordoglio del sindaco, conferenza stampa eventi estivi annullata – Il primo cittadino di Castellabate, Marco Rizzo, ha affidato ai social un messaggio di cordoglio: “Un bruttissimo risveglio per Castellabate. Un altro drammatico incidente stradale colpisce la nostra comunità. La notizia della prematura scomparsa di Osvaldo e Cristian ci rattrista profondamente. In questo momento di grande dolore il nostro abbraccio più sentito va alle rispettive famiglie e a tutti coloro che volevano bene a questi ragazzi”. Contestualmente, in segno di lutto, il Comune ha annullato la conferenza stampa di presentazione del cartellone degli eventi estivi in programma questa mattina. Fonte stileTv

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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