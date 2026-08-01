È di un morto e di tre feriti il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto lungo la statale 18 Cilentana, nel tratto compreso tra gli svincoli di Centola e Poderia, in provincia di Salerno. A perdere la vita Gianluigi Maltese, 37enne di Salerno e residente a Foria di Centola; il giovane, da solo in sella alla sua moto, si è scontrato con una Fiat 500L su cui viaggiavano un uomo e i due figli piccoli, i tre sono rimasti feriti. Le cause dello schianto sono al vaglio degli investigatori, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per la messa in sicurezza della carreggiata e l’avvio delle indagini.

L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 1 agosto. I due veicoli si sono scontrati all’interno di una galleria; non è chiaro se sia successo durante una manovra azzardata, che potrebbe essere stato un tentativo di sorpasso, o se uno dei due conducenti abbia perso il controllo del mezzo per altri motivi e sia finito contro l’altro. Per Maltese non c’è stato nulla da fare: la potenza dell’impatto lo scagliato fuori alla carreggiata ed è finito violentemente contro una parete della galleria e poi al suolo, quando i sanitari sono arrivati non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…