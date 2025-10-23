27ENNE ARRESTATO NEL SALERNITANO: NASCONDEVA ARMI E COCAINA IN CASA

Un 27enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri di Palma Campania (Napoli) nella sua abitazione in provincia di Salerno. L’uomo nascondeva in casa un vero e proprio arsenale, tra cui due penne-pistola perfettamente funzionanti e cocaina.

Durante la perquisizione, i militari hanno notato una scatola rossa sul comodino. All’interno, due penne metalliche color argento: una calibro 22 e l’altra calibro 6,35 x 16SR, entrambe funzionanti con meccanismo a molla e camera per proiettili.

Non solo: sono stati trovati anche un fucile a gas compresso calibro 4,5 mm con caricatore da 30 colpi, una pistola a salve semiautomatica, 5 proiettili veri e 47 munizioni a salve. Inoltre, i Carabinieri hanno sequestrato 26,6 grammi di cocaina, suddivisa in tre involucri, e un bilancino di precisione. Il 27enne è stato trasferito in carcere e dovrà rispondere di detenzione illegale di armi e stupefacenti.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...