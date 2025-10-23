23 Ottobre 2025

27ENNE ARRESTATO NEL SALERNITANO: NASCONDEVA ARMI E COCAINA IN CASA

admin 23 Ottobre 2025

Un 27enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri di Palma Campania (Napoli) nella sua abitazione in provincia di Salerno. L’uomo nascondeva in casa un vero e proprio arsenale, tra cui due penne-pistola perfettamente funzionanti e cocaina.

Durante la perquisizione, i militari hanno notato una scatola rossa sul comodino. All’interno, due penne metalliche color argento: una calibro 22 e l’altra calibro 6,35 x 16SR, entrambe funzionanti con meccanismo a molla e camera per proiettili.

 

Non solo: sono stati trovati anche un fucile a gas compresso calibro 4,5 mm con caricatore da 30 colpi, una pistola a salve semiautomatica, 5 proiettili veri e 47 munizioni a salve. Inoltre, i Carabinieri hanno sequestrato 26,6 grammi di cocaina, suddivisa in tre involucri, e un bilancino di precisione. Il 27enne è stato trasferito in carcere e dovrà rispondere di detenzione illegale di armi e stupefacenti.

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

ONDATA DI TENTATE TRUFFE AGLI ANZIANI NEL VALLO DI DIANO, UNA DONNA CADE NELLA TRAPPOLA A POLLA

admin 23 Ottobre 2025

OMICIDIO VASSALLO, LA CASSAZIONE CONFERMA I GRAVI INDIZI: LA VERITÀ SI AVVICINA

admin 23 Ottobre 2025

APPICCA UN INCENDIO IN UNA PIZZERIA DI BATTIPAGLIA: ARRESTATO PER TENTATA ESTORSIONE

admin 23 Ottobre 2025

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

Screenshot_20251023_213021_WhatsApp

27ENNE ARRESTATO NEL SALERNITANO: NASCONDEVA ARMI E COCAINA IN CASA

admin 23 Ottobre 2025
truffa-2-3

ONDATA DI TENTATE TRUFFE AGLI ANZIANI NEL VALLO DI DIANO, UNA DONNA CADE NELLA TRAPPOLA A POLLA

admin 23 Ottobre 2025
Massimo Vassallo

OMICIDIO VASSALLO, LA CASSAZIONE CONFERMA I GRAVI INDIZI: LA VERITÀ SI AVVICINA

admin 23 Ottobre 2025
arresto-polizia

APPICCA UN INCENDIO IN UNA PIZZERIA DI BATTIPAGLIA: ARRESTATO PER TENTATA ESTORSIONE

admin 23 Ottobre 2025
braccialetto elettronico

MINACCIA DI MORTE L’EX FIDANZATA: BRACCIALETTO ELETTRONICO PER UN 34ENNE ORIGINARIO DI BATTIPAGLIA

admin 22 Ottobre 2025