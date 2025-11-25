A CAMPAGNA E’ SHOCK PER LA MORTE DI GABRIELE VIVIANI ED ENRICO GONELLA

La comunità di Campagna, in provincia di Salerno, è sconvolta per la tragica scomparsa di due giovani del posto, morti nella notte in un incidente stradale lungo l’Autostrada del Mediterraneo. Il dramma si è consumato al km 48, nel tratto compreso tra gli svincoli di Eboli e Campagna.

Le vittime sono Gabriele Viviani, 22 anni, ed Enrico Gonnella, 30 anni. Secondo una prima ricostruzione, l’auto su cui viaggiavano si è schiantata contro il guardrail per cause ancora in fase di accertamento. Non risultano coinvolti altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Eboli, i tecnici Anas e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due giovani, avvenuto sul colpo per la violenza dell’impatto.

La notizia ha scosso profondamente l’intero territorio. Enrico, in particolare, era molto conosciuto anche per la sua grande passione per la Salernitana, che seguiva in casa e in trasferta.

Il cordoglio dell’ASD Città di Campagna

Sui social è arrivato il messaggio della società calcistica locale: “L’ASD Città di Campagna si unisce al dolore che ha colpito le famiglie e l’intera comunità per la tragica scomparsa di Gabriele ed Enrico. Due vite spezzate troppo presto, che lasciano un vuoto immenso in tutti noi. In questo momento di profonda tristezza, la nostra società sportiva abbraccia con affetto e vicinanza i loro cari, gli amici e chiunque abbia condiviso con loro un pezzo di strada. Che il loro ricordo possa rimanere vivo nei cuori di tutti. Riposate in pace, ragazzi”.

