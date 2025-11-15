ABBANDONA DUE CAGNOLINE E SCAPPA: INDIGNAZIONE A NOCERA INFERIORE

Due cucciole con un collarino rosso sono state abbandonate ieri sera davanti al canile di Nocera Inferiore. Quando i volontari della struttura le hanno trovate, erano spaventate e infreddolite, incapaci persino di muoversi dalla paura. Secondo quanto segnalato dagli animalisti, un’auto di grossa cilindrata – una Mercedes nera – sarebbe stata vista avvicinarsi alla zona poco prima dell’abbandono. Le cagnoline sarebbero state lasciate in strada e l’auto sarebbe ripartita immediatamente dopo, facendo perdere le proprie tracce. La responsabile del canile, Gianna Senatore, ha lanciato un appello sui social per raccogliere informazioni utili a identificare chi abbia commesso un gesto così crudele, sottolineando come le due piccole avrebbero potuto non sopravvivere alla notte se non fossero state soccorse in tempo. L’episodio ha suscitato sconcerto e indignazione nella comunità locale, che ora confida nel contributo di eventuali testimoni per fare luce sull’accaduto e assicurare alla giustizia i responsabili.

