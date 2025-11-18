ACCIAROLI, AFFONDA IMBARCAZIONE DELLA FAMIGLIA VASSALLO

Un episodio che ha subito destato preoccupazione e discussione: la storica imbarcazione “Internazionale” è stata trovata quasi completamente inabissata nelle acque del porto.

Non si tratta di un peschereccio qualunque, ma di un natante dal forte valore affettivo e identitario per l’intera comunità cilentana. L’“Internazionale” appartiene infatti alla famiglia Vassallo, la stessa del compianto sindaco pescatore Angelo Vassallo, assassinato nel 2010 e divenuto simbolo di legalità e amore per il territorio. La gestione dell’imbarcazione era attualmente affidata al fratello di Angelo, Claudio Vassallo, insieme ad altri membri della famiglia.

A fare la scoperta sono stati proprio i proprietari, che giunti al porto nelle prime ore della mattinata si sono trovati davanti la barca semisommersa, inclinata su un lato, ormai inghiottita dall’acqua.

Cause ancora da accertare. Sopralluoghi della Capitaneria di Porto

Le ragioni dell’affondamento restano, al momento, tutte da chiarire. Dopo la segnalazione, sul posto sono subito intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto di Acciaroli, che hanno effettuato i primi sopralluoghi tecnici e messo in sicurezza l’area per evitare ulteriori criticità.

Non si esclude alcuna ipotesi: dal possibile guasto tecnico alle infiltrazioni d’acqua, fino alla necessità di verificare se vi siano elementi che possano far pensare a un’azione volontaria. Saranno le prossime ore e le verifiche strutturali sull’imbarcazione a fornire un quadro più preciso.

La comunità locale, profondamente legata alla storia dei Vassallo, segue con attenzione l’evolversi della situazione, sperando che presto possano essere chiarite le cause dell’affondamento e valutato un eventuale recupero dell’imbarcazione.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...