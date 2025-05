ADDIO AL CELIBATO CON PESTAGGIO AD UN GRUPPO DI SALERNITANI E’ SUCCESSO A ZAGABRIA

Un pestaggio vero e proprio: l’addio al celibato ha rischiato di trasformarsi in tragedia per un gruppo di salernitani.

«È stato un incubo». È la frase che Fulvio (nome di fantasia) ripete più volte nel suo racconto choc: un futuro sposo che si è visto rovinare l’addio al celibato nella maniera più inattesa. È uno dei componenti del gruppo di quindici persone – quasi tutti di Salerno – che, sabato sera, è stato barbaramente aggredito e picchiato a Zagabria all’interno dello stadio della cittadina croata dove si erano recati per assistere alla partita della Dinamo. Il bilancio finale è di sei feriti: tre sono stati refertati in ospedale. Uno ha riportato gravi danni: ha una frattura alla parete oculare, dovrà essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

La denuncia

Per l’aggressione è stata presentata la denuncia, il caso è stato preso in carico anche dalla locale ambasciata italiana. Una serata da incubo, dunque, per il gruppo di salernitani che ha avuto la sola colpa di aver deciso di andare a vedere la partita. E di aver detto ai tifosi locali di essere italiani.

