AEROPORTO COSTA D’AMALFI E DEL CILENTO: LA FILT CGIL RASSICURA SU FUTURO E CRESCITA

Negli ultimi giorni, alcune notizie riguardanti presunti problemi operativi all’Aeroporto Costa d’Amalfi e del Cilento hanno generato preoccupazione tra cittadini e operatori del settore. In risposta a queste voci, la Filt Cgil di Salerno è intervenuta per fare chiarezza, ribadendo la piena operatività dello scalo e lo stato di avanzamento dei lavori di ampliamento.

Secondo il sindacato, gli interventi infrastrutturali stanno procedendo senza intoppi e nel rispetto del cronoprogramma previsto, con l’obiettivo di consolidare la crescita dell’aeroporto e dell’occupazione collegata.

Il segretario generale della Filt Cgil Salerno, Gerardo Arpino, ha spiegato che gli aggiustamenti tecnici recentemente apportati al progetto sono stati necessari esclusivamente per garantire maggiore sicurezza ed efficienza, in linea con gli standard internazionali. “Ogni intervento – ha precisato – è finalizzato a ottimizzare la funzionalità dell’aeroporto, senza mai interrompere le attività”.

Arpino ha poi ricordato il traguardo ambizioso fissato dal sindacato: “Il nostro obiettivo è far decollare definitivamente la struttura, raggiungendo i 4 milioni di passeggeri entro il 2030. I dati finora raccolti, con una crescita costante dei flussi su più rotte, dimostrano che siamo sulla strada giusta”.

La Filt Cgil ha inoltre voluto rassicurare lavoratori e operatori dell’indotto, confermando che l’espansione dello scalo porterà un miglioramento delle condizioni lavorative e nuove opportunità occupazionali. L’aeroporto, ha sottolineato il sindacato, rappresenta una risorsa strategica per il territorio salernitano, capace di generare sviluppo e attrarre investimenti.

In merito ai timori di possibili chiusure stagionali, emersi durante l’ultimo inverno, la Filt Cgil ha ribadito che tali ipotesi sono prive di fondamento e che il progetto di ampliamento è pienamente operativo. “Ogni fase del processo è pianificata per garantire continuità e crescita costante”, ha dichiarato Gianluca Petrone, responsabile del dipartimento trasporto aereo della Filt Cgil Salerno.

Un altro aspetto evidenziato riguarda la collaborazione intersindacale con Gesac SpA, società di gestione dell’aeroporto. Tale sinergia – spiegano i rappresentanti sindacali – è fondamentale per il successo del progetto, per una gestione ottimale delle risorse e per il supporto costante ai lavoratori, “vero motore delle operazioni aeroportuali”.

“Il nostro impegno – ha concluso Arpino – è mantenere un dialogo costante e trasparente con tutte le parti coinvolte: dipendenti, istituzioni e cittadini. Solo così l’aeroporto potrà diventare un motore di crescita per l’intera provincia.”

La Filt Cgil invita infine a unire gli sforzi per costruire un futuro solido per l’Aeroporto Costa d’Amalfi e del Cilento. Convinti che la determinazione e la collaborazione possano fare la differenza, i sindacalisti Gerardo Arpino e Gianluca Petrone si dicono certi che la crescita sostenibile della struttura porterà benefici non solo al settore del trasporto aereo, ma anche all’intera comunità salernitana, creando lavoro e sviluppo.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...