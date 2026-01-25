2 Febbraio 2026

AGGRESSIONE A COLPI DI COLTELLO A SALERNO UOMO FERITO IN VIA OSTAGLIO

admin 25 Gennaio 2026

Momenti di tensione nella serata di ieri in via Ostaglio, a Salerno, dove un cittadino straniero è rimasto vittima di un’aggressione a colpi di coltello. L’uomo è stato ferito da alcuni fendenti, facendo scattare immediatamente l’allarme tra i presenti. I soccorsi sono arrivati in breve tempo: sul posto sono intervenuti l’auto medica di Salerno e un’ambulanza del Vopi, che hanno stabilizzato il ferito prima del trasferimento in ospedale. A supporto delle operazioni anche il personale sanitario delle postazioni India e Alfa di Pontecagnano. Le condizioni dell’uomo, fortunatamente, non sarebbero gravi e non risulterebbe in pericolo di vita.

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

img_0117-1

AGROPOLI,ANSIA PER LUIGI MARCHESANI

admin 1 Febbraio 2026
CRONACA

CAPACCIO PAESTUM, TUTTI SCONVOLTI PER LA MORTE DI NOAH CONTI

admin 31 Gennaio 2026
CRONACA

EBOLI, SCONTRO SULLA STATALE DUE GIOVANI FERITI

admin 31 Gennaio 2026

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

img_0117

AGROPOLI,ANSIA PER LUIGI MARCHESANI

admin 1 Febbraio 2026
CRONACA

CAPACCIO PAESTUM, TUTTI SCONVOLTI PER LA MORTE DI NOAH CONTI

admin 31 Gennaio 2026
CRONACA

EBOLI, SCONTRO SULLA STATALE DUE GIOVANI FERITI

admin 31 Gennaio 2026
CRONACA

CAPACCIO PAESTUM, STRADE COME GRUVIERA E AUTO DAI MECCANICI

admin 31 Gennaio 2026
SAN BIAGIO 1

MATONTI, GRANDE ATTESA PER LA FESTA DI SAN BIAGIO/IL PROGRAMMA

admin 31 Gennaio 2026