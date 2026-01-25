AGGRESSIONE A COLPI DI COLTELLO A SALERNO UOMO FERITO IN VIA OSTAGLIO

Momenti di tensione nella serata di ieri in via Ostaglio, a Salerno, dove un cittadino straniero è rimasto vittima di un’aggressione a colpi di coltello. L’uomo è stato ferito da alcuni fendenti, facendo scattare immediatamente l’allarme tra i presenti. I soccorsi sono arrivati in breve tempo: sul posto sono intervenuti l’auto medica di Salerno e un’ambulanza del Vopi, che hanno stabilizzato il ferito prima del trasferimento in ospedale. A supporto delle operazioni anche il personale sanitario delle postazioni India e Alfa di Pontecagnano. Le condizioni dell’uomo, fortunatamente, non sarebbero gravi e non risulterebbe in pericolo di vita.

