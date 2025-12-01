1 Dicembre 2025

AGGRESSIONE SUL LUNGOMARE DI SALERNO: 64ENNE PICCHIATO DURANTE UN TENTATIVO DI RAPINA

admin 1 Dicembre 2025

Brutta disavventura per un uomo di 64 anni, aggredito questa mattina intorno alle 8:30 nei pressi della Cittadella Giudiziaria, sul lungomare di Salerno. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, diretto al lavoro, è stato avvicinato da un individuo che, afferrandolo per lo scaldacollo, ha tentato di sottrargli il telefono. Al rifiuto della vittima, l’aggressore ha iniziato a colpirlo al volto, facendolo cadere a terra e continuando a percuoterlo anche da terra. Solo le grida di aiuto del 64enne hanno costretto l’uomo a fuggire, commentando prima di allontanarsi: “Eh, ma non mi hai dato il telefono”.

I familiari della vittima raccontano inoltre che sul posto sarebbe sopraggiunto un secondo individuo, apparentemente per cercare di sedare la situazione, ma che potrebbe aver avuto un ruolo nella dinamica dell’aggressione. Le autorità stanno ora indagando per ricostruire con esattezza i fatti e identificare gli aggressori.

