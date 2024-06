AGGUATO SULLA LITORANEA PUSHER DI COLORE SPARATO E’ GRAVE

Notte movimentata lungo la litoranea di Eboli, dove un pusher extracomunitario è stato ferito da un colpo di arma da fuoco.

Si tratta di un pregiudicato 29enne di nazionalità marocchina, raggiunto all’addome dalla pallottola di una pistola in Via Medaglie d’Oro.

Sul posto è giunta tempestivamente un’ambulanza del VoPi in servizio presso la postazione di Eboli, che ha trasportato l’immigrato, in codice rosso, presso il locale ospedale: operato d’urgenza, non sarebbe in pericolo di vita.

Sono intervenuti, per eseguire tutti i rilievi del caso e per cercare di risalire ai responsabili, i carabinieri della Stazione di Santa Cecilia e della Compagnia di Eboli.

