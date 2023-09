AGRO-NOCERINO, SMONTAVANO AUTO RUBATE 5 ARRESTI

Lo scorso 29 agosto a Scafati, i Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno arrestato, in flagranza di reato, cinque persone originarie della provincia di Napoli accusate di riciclaggio.

L’attività investigativa ha consentito di individuare in un capannone industriale dismesso della periferia della città dell’Agro, i 5 indagati mentre erano intenti a smontare un veicolo rubato a Napoli la notte precedente.

All’interno del capannone utilizzato per lo smontaggio dei veicoli i Carabinieri hanno rinvenuto numerose parti meccaniche e di carrozzeria appartenenti a diversi modelli di note case automobilistiche, già imballate e catalogati, pronte per essere trasportati altrove, nonché numerosi utensili, utilizzati per smontare le parti meccaniche ed elettriche delle vetture rubate e due dissuasori di segnali GPS “JAMMER”

Gli arrestati dopo le formalità di rito sono stati associati presso la casa circondariale di Salerno.

