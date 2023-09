AGROPOLI, BUFERA SUL PORTO I VIGILI FANNO MULTE E DIFFIDE

La Polizia Municipale di Agropoli, coordinata dal comandante, maggiore Antonio Rinaldi, nell’ambito di servizi mirati al rispetto del regolamento per la gestione ed assegnazione degli spazi acquei ai fini di ormeggio nell’ambito portuale, hanno provveduto ad effettuare una serie di controlli presso i pontili comunali. All’esito degli stessi sono state elevate: una trentina di sanzioni (da euro 25 ad euro 300) per omessa esposizione del tagliando indicante gli estremi della concessione del posto barca anno 2023; 4 sanzioni (da euro 200 a euro 1.200) per attracchi abusivi.

In quest’ultimo caso i natanti sono stati bloccati con catena e lucchetti e sulle imbarcazioni sono stati apposti avvisi sui quali si avverte i proprietari che se entro 48 ore non provvederanno a regolarizzare la propria posizione e a pagare le sanzioni, questi verranno rimossi in maniera coatta. Restano da effettuare i controlli su altri pontili che verranno operati nei prossimi giorni. Le operazioni si sono svolte con l’ausilio di personale dell’ufficio Porto e Demanio del Comune di Agropoli e dell’Agropoli Cilento Servizi.

