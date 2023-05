AGROPOLI, CANE RANDAGIO AZZANNA UNA BAMBINA IN PIAZZA VITTORIO VENETO E LA STENDE

Una scena raccapricciante quella di sabato sera intorno alle 23,00 nella piazza Vittoirio Veneto. Un cane randagio Labrador ha dapprima giocato senza procurare danno ad una bambina successivamente l’ha azzannata dopo che la bambina è caduta. La piccola 9 anni ha subito poi l’aggressione del cane il quale, probabilmente, nel tentativo di voler giocare con la piccola le è saltato addosso immobbilizzandola. La cosa strana è che i soccorritori della ragazzina non riuscivano a togliere il cane da sopra la bambina stessa. Hanno messo non poco tempo. Va detto che il cane non ha aggredito la piccoletta con morsi o graffi o altro l’ha solo immobilizzata procurandole un enorme spavento. Per fortuna poi quando sono riusciti a divncolare il cane la bambina non ha riportato danni e non c’è stato bisogno dell’intervento dei medici.

Un episodio inquietante che si somma ai tantissi che da anni stiamo denuncido. Quello del cane randagio con la targhetta di ieri sera è solo l’ultimo di una serie di episodi molto discutibili. La piazza è lasciata al totrale abbandono con molti permessi. Permessi alla sarim i cui atisti, non tutti, la invadono a tutte le ore con ua velocità estrema, bambini che la trasformano in un campo di calcio con vetrine sempre a rischio e passanti con il pericolo delle pallonate, i bombolari che passano e spassano senza coscienza ne vergogna, fonz a patan il quale si vanta di un permesso e con la sua aperello mette a rischio la salute della gente, ora si sono aggiunti quello del servizio postale i cosidetti postini i quali con le auto della poste italiane sfrcciano, sgommano e tanto altro. Il randagismo ora diventa protagonista e per fortuna l’episodio di ieri sera si è conclusosenza danno. Una piazza diventata lo specchio della non curanza dell’amministrazione comunale, ora l’ha lasciata anche al buio, una piccola Chinatown dove vi sono 9 negozi tra cinesi, bangladesi e il resto, sempre meno frequentata per i rischi che i cittadini corrono. Quel salotto buono della città è diventato la cartina di tornmasole del malcostume del sistema che governa la città. Uno schifo enorme e il sindaco faccia gialla non si ci va a prendere nemmeno un caffè. Si mettesse vergogna.

Mi piace: Mi piace Caricamento...