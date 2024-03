AGROPOLI, FURGONE INVESTE DUE PERSONE

Attimi di tensione questa mattina, 26 marzo, ad Agropoli per un incidente stradale avvenuto in via Piaggese. Due persone sono state travolte da un furgone, e sono finire in ospedale. Fortunatamente le loro condizioni non sarebbero gravi.

Incidente ad Agropoli: furgone travolge due persone, feriti in ospedale

L’esatta dinamica di quanto avvenuto oggi, 26 marzo, in via Piaggese ad Agropolinon è ancora chiara. Il conducente del furgone coinvolto nell’incidente stradale si è prontamente fermato a prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118.

Presenti anche i carabinieri che hanno eseguito i rilevi del caso. I due pedoni sono stati trasferiti all’ospedale di Vallo della Lucania per le cure e gli accertamenti del caso. Le forze dell’ordine indagano per ricostruire l’esatta dinamica e le cause del sinistro.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...