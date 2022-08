AGROPOLI, LA PORTA SULL’EMERGENZA SICUREZZA E I FURTI: “TROPPO RILASSAMENTO NON BISOGNA ABBASSARE LA GUARDIA”, PESCE: “NON CI SIAMO”

In città la situazione si fa terribilmente difficile per i continui furti, le sempre più frequenti liti, la pericolosità in strada. Sugli ultimi avvenimenti Massimo la Porta ex presidente del consiglio comunale e uno dei leader della minoranza entra a gamba tesa ma anche Raffaele Pesce non le manda a dire anzi i due sono in perfetta sintonia nel denunciare la mancanza di contrapposizione del municipio al dilagare della criminalità ad Agropoli. Massimo La Porta:

“ECCO I RISULTATI !!!!!

Ci attaccano con profili falsi perchè denunciamo la VERITA’!!!!!!!!!

Questo è stato il mio contributo ad un problema, invece

in questa Città tutto va bene o meglio anche prima era così!!!

ASSURDO!!!!!!

Il mio invito è stato questo:

Continuano i furti nei parcheggi della Città di Agropoli, in particolare nelle aree di Trentova e San Marco. In attesa di discutere mia mozione per il prossimo Consiglio Comunale sulla SICUREZZA SOCIALE E ORDINE PUBBLICO.

Chiedo al Sindaco, quale autorità di pubblica sicurezza della Città di Agropoli, di intervenire con urgenza e che possa mettere fine ai continui furti: nello specifico, si propone l’installazione di telecamere di sicurezza. Una telecamera di ultima generazione costa 500 euro, credo che sia arrivato il momento per l’amministrazione di mettere in sicurezza l’area. Ribadisco che questo è un problema di sicurezza pubblica e non possiamo continuare a far finta di niente. INTANTO I TURISTI VANNO VIA!!!!!”

Raffaele Pesce replica: ” Un paese senza identità turistica, una amministrazione che, come emerge dalle ultime ordinanze sindacali, emanate e rettificate, tende ad adottare linee programmatiche, in campo turistico, fondate su criteri che mal si conciliano con la conformazione del centro cittadino e con la storia dello stesso.

Probabilmente gli amministratori seguono esempi turistici che non sono, e non devono essere, i nostri punti di riferimento.

La c.d. Movida va tutelata, questo è chiaro, ma non esiste una unica modalità di Movida, e soprattutto non tutti i locali sono nati per “l’intrattenimento musicale e svago” non sussistendone i requisiti.

Vanno tutelati, insieme alle imprese interessate, gli imprenditori turistici dediti alle attività ricettive in loco, ma soprattutto i residenti.

Tutto questo si aggiunge allo scempio della occupazione del suolo pubblico in maniera sconsiderata, con dehors “chiusi” anche in periodo estivo, “fuoriluogo”.

Va tutelata la vivibilità e ricercato un “turismo vero” adeguato alla nostra sempre bella Agropoli.

Un altro tipo di turismo gioverebbe a tutti, in primis proprio ai gestori dei locali.

Per il momento resta una mia idea, spero di poterci lavorare col vostro aiuto”