AGROPOLI, L’INGEGNERE SILVIO RUSSO SI E’ RIBALTATO CON L’AUTO STA BENE

E’ in ottime condizioni il noto e illustre ingegnere Silvio Russo vitttima ieri pomeriggio di un brutto incidente stradale. Poteva andargli peggio ma per fortuna tutto si è risolto con qualche acciacco. Sono stati attimi di paura quelli di ieri pomeriggio. Per cause da accertare,la Mercedes si è ribaltata, in via San Felice, nei pressi della locale stazione ferroviaria. Allertati dal forte boato causato dal sinistro, i residenti sono usciti in strada ed hanno subito allertato i soccorsi: sul posto due ambulanze della Croce Rossa e la Polizia municipale, diretta dal maggiore Antonio Rinaldi. Il conducente è rimasto diversi minuti nell’abitacolo, accompagnato da una donna che è riuscita, da sola, ad uscire dall’auto. L’uomo è stato poi trasportato in ospedale per le cure del caso.

Il conducente dell’auto, l’ngegnere Silvio Russo molto noto e ben voluto ad Agropoli di circa 90 anni, è rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo per circa mezz’ora prima di essere trasferito in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Sono in corso le indagini per comprendere le cause che hanno portato al rovesciamento dell’auto.La prontezza dei soccorsi e l’assenza di feriti gravi sono stati fondamentali per gestire al meglio la situazione e garantire la sicurezza di tutti i presenti. Resta l’incertezza su cosa abbia causato l’incidente, ma l’importante è che nessuno abbia riportato gravi conseguenze.

