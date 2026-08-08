AGROPOLI, MALTRATTAMENTI A MADRE E SORELLA ARRESTATO

Nella notte del 6 agosto, ad Agropoli, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno proceduto all’arresto di un 31enne del posto, indagato, tra l’altro, per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, estorsione e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, l’uomo, che già in passato avrebbe avuto dei comportamenti aggressivi e violenti nei riguardi della madre, avrebbe maltrattato la madre e la sorella, sottoponendole a vessazioni fisiche e morali, ingiuriandole e minacciandole continuamente, danneggiando le suppellettili dell’abitazione ed il mobilio, in taluni casi malmenandole ed effettuando continue richieste di denaro, dando poi in escandescenze di fronte ad un eventuale rifiuto di consegnarlo.

In occasione dell’ultimo episodio la persona sottoposta ad indagini resisteva all’arresto minacciando i militari intervenuti e lanciando al loro indirizzo vari oggetti, tra cui un tavolo ed una sedia, costringendo a schivarli e facendo cadere a terra uno dei Carabinieri che, fortunatamente, non riportava lesioni.

All’esito dell’udienza di convalida il Giudice per le indagini preliminari di Vallo della Lucania ha convalidato l’arresto ed applicato la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di maltrattamenti.

Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse cosi formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…