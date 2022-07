Ancora una serranda , ancora una sera senza movida perchè nell’ex piazza Roma diventata piazza della mercanzia, luogo dell movida agropolese da un decennio, la presenza incontrollata e incontrastata di una famiglia rom specifica incute timore, paura. E così dopo i fatti di sabato scorso quando un buttafuori agropolese, fuori servizio, mentre stava trascorrendo le sue ore libere, ha colpito con un pugno uno della famiglia rom perchè sembra che lo infstidisse continuamente, la situazione si è acuita. Il problema è assolutamente non isolato e irrisolto. E così la notte scorsa, intorno a mezzanotte quando solitamente comincia la movida insieme gli operatori, in sintonia, hanno chiuso e hanno chiamato le forze dell’ordine. Sono arrivati guardia di finanza e carabinieri quando la decisione era già stata presa. L’ennesima mazzata ad un comparto ormai in sofferenza come quello della movida di Agropoli per la pandemia, la guerra, la disorganizzazione politica, l’assenza di turisti e ora anche per la mancanza di sicurezza.Un settore come quello della movida da sostenere, rinforzare e tutelare. Di questo passo la situazione rischia di precipitare in maniera definitiva.

Un problema non da poco quello relativo ai rom e specificatamente ad una famiglia che la giustizia non riesce a frenare nonostante il lavoro dei carabinieri e dei finanzieri i quali hanno, a loro volta, spesso assicurano alle procure questi elementi senza ottenere giustizia. Non a caso una quindicina di giorni fa, uno della stssa famiglia, ha avuto problemi con il maresciallo di comando il quale lo ha arrestato ma dopo il rito per direttissima ha preso solo l’obbligo di firma. Nelle prossime ore tutti gli operatori della movida agropolese andranno dal sindaco faccia gialla per cercare una soluzione del problema visto che il primo cittadino è il capo della sicurezza locale. Anche se ci chiediamo cosa può sapere faccia gialla di sicurezza uno che non ha mai preso un caffè in piazza e che non ha gli attibuti per guidare una città come Agropoli. Solo chiacchiere, cattiverie e tarantelle e intanto il pericolo sulla presenza dei rom nella movida,e non solo, incombe. Sono terrorizzati cittadini e operatori commerciali, andare nel sindaco è come fare un buco nell’acqua non capisce nemmeno dove si trova. Bisogna fare presto per il commissariato di polizia. Sergio Vessicchio