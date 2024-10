AGROPOLI, NOTTE DI VIOLENZA IN VIA MAZZINI AGGREDITO IL TITOLARE DI UN ESERCIZIO

Ancora una notte , adi violenza ad Agropoli. La movida purtroppo è stata combattuta e annullata dall’amministrazione comunale e qualche locale che rimane aperto nel deserto rischia di essere, come in questo caso, sottoposta alla violenza. Come è noto la comunità rom di Agropoli ha distrutto, con la loro presenza, quando di buono gli imprenditori anche giovani erano riusciti a fare e il benessere economico e funzionale al turismo tutto l’anno.

Le istituzioni invece di debellare il problema hanno finito incentivarlo. Invece di allontanare i rom violenti hanno pensato di eliminare il benessere ma i rom violenti sono rimasti. Era da poco passata la mezzanotte quando un rom ha aggredito il titolare di un esercizio in via Mazzini il quale è rimasto ferito dai colpi che gli ha dato un rom da poco uscito da galera. Lo sfortunato commerciante è stato soccorso dagli uomini del 118 per fortuna nulla di grave ma si era pensato al peggio perchè alcuni colpi li ha presi anche alla testa.

I carabinieri giunti sul posto hanno rilevato l’accaduto. Poco prima in piazza Vittorio Veneto i carabinieri in borghese e fuori servizio hanno dovuto fermare l’ira di un giovanissimo violento il quale da tempo opera tra la piazza centrale e via Carmine Rossi con un atteggiamento molto discutibile. Il giovane stava pesantemente minacciando un ragazzo della stessa età ma non si conoscono i motivi e intorno si era fatta una gran folla di ragazzi intenti a guardare cosa stesse avvenendo. Qualche sera fa lo stesso soggetto aveva minacciato un ragazza in via Carmine Rossi dove c’è un degrado totale ormai da anni e sotto il palazzo Mazziotti avviene di tutto e di più senza controlli. Si va dallo spaccio alle liti passando per il consumo di sostanze stupefacenti e alcol. Una città ormai senza controlli e senza istituzioni. Quando si tratta di andare a multare qualche attività che ha forato con la musica anche di qualche minuto o di qualche metro del suolo pubblico arrivano tempestivamente, quando invece c’è di mezzo la violenza non li trovi mai. L’amministrazione invece di puntare alla salvaguardia della movida l’ha combattuta e ora i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

