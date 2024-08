AGROPOLI, PAURA E DISAGIO ALLE ATTIVITA’ DI VIA RISORGIMENTO E VIA DE GASPERI

Paura e disagi alle attivita’ di via Risorgimento e via De Gasperi ad Agropoli per la presenza di un extracomunitario.

Un uomo di colore , dichiaratosi Gambiano e residente a Roma, in pieno stato confusionale ha creato scompiglio nella mattinata di lunedi .

In via Risorgimento e via De Gasperi e’ entrato in alcune attivita’ con la pretesa di essere servito da mangiare e arrogarsi persino di denaro.

E’ stato visto intorno le 14.00 da alcuni passanti litigare con alcuni turisti partenopei nei vicoli di via Giotto , per poi visto ancora in via De Gasperi e Via Piave dove ha creato ancora disagi alle attivita’.

