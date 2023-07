AGROPOLI, RIECCO MASSIMO LA PORTA 100 GIORNI DURI

Il riesame questa volta ha dato esito favorevole, Massimo La Porta e gli altri indagati rivedono la libertà dopo 100 giorni duri. Il riesame già in altre circostanze si era già pronunciato contro la richiesta di liberazione degli indagati, poi nei giorni scorsi l’udienza ha avuto esito favorevole. Massimo La Porta, in seguito al provvedimento, era stato sostituito in consiglio comunale da Emilio Malandrino.

Alleggerite le misure cautelari per il consigliere comunale Massimo La Porta e gli altri indagati nell’ambito dell’inchiesta per presunte truffe nei corsi di formazione. Per La Porta i domiciliari sono stati sostituiti dall’obbligo di dimora nel comune di residenza. Di fatto gli arrestati tornano in libertà. Il provvedimento è stato notificato questa mattina dalla Guardia di Finanza. I soggetti interessati erano stati coinvolti in una indagine della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, che aveva disposto il sequestro preventivo di circa 57 milioni di euro, corrispondenti a illeciti profitti ricavati da una presunta associazione a delinquere finalizzata all’emissione di fatture false, indebita compensazione di crediti d’imposta e auto riciclaggio. Nove le persone che avevano subito misure.

MA QUALI SONO LE ACCUSE

Per l’accusa sarebbero stati realizzati falsi corsi di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie innovative e digitalizzazione previste dal Piano Nazionale Industria 4.0. Attività che avrebbero permesso di mettere su un maxi raggiro allo Stato. Gli indagati respingono tutte le accuse.

RITORNA IN CONSIGLIO COMUNALE?

Ancora non si comprende se può tornare o no in consiglio comunale a svolgere il suo ruolo di opposizione, lo sapremo non fra molto, sarà il segretario comunale in sintonia con il prefetto a comunicare il reintegro o meno anche se in questo momento sembra l’ultimo dei pensieri di Massimo La Porta e gli altri indagati impegnato totalmente a dimostrare la propria innocenza e la propria estraneità ai fatti .

