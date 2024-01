AGROPOLI, RIFIUTA IL BRACCIALETTO ELETTTRONICO STALKER FINISCE IN CARCERE

Rifiuta l’applicazione del braccialetto elettronico, un uomo finisce in #carcere. I Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale, in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania nei confronti di un 51enne indagato per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. L’uomo era già sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa a seguito della querela della donna per le #minacce, le percosse e le lesioni subite. Il 51enne si è rifiutato di sottoporsi all’applicazione del braccialetto elettronico ed è quindi finito in carcere.

