AGROPOLI, ROM TENTANO LA TRUFFA DELLE 200 EURO MESSI IN FUGA DAL TITOLARE DI UN BAR

Erano intorno alle 21.00 del 9 luglio e nel bar stava per cominciare la semifinale tra la Francia e la Spagna, entrano due rom slavi, prenotano una pizza perché nel bar c’è anche la pizzeria e al momento di pagare hanno cercato di creare confusione cacciando prima 2 100 euro, poi una cinquanta euro poi nuovamente le 100 euro tentavano di fare casino, il titolare del bar quando ha capito il giochetto si è prima pagato il conto restituendo il resto poi si è vestito di carattere e stava per aggredire i due malcapitati i quali si sono dati ben preso alla fuga. Bisogna stare attenti perchè le tentano tutti e in tutti i modi. I rom slavi poi costituiscono un serio pericolo per i commercianti e non solo.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...