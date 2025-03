AGROPOLI, SCONTRO A TRE NULLA CILENTANA USCITA NORD C’E’ UN FERITO GRAVE

Incidente stradale nel pomeriggio del 13 marzo lungo la SS18 Cilentana. Tre auto stavano percorrendo il tratto stradale all’altezza dell’uscita Agropoli Nord quando, per cause in via di accertamento, si sono scontrate tra di loro con una delle vetture che è finita fuori strada.Nel forte impatto sono rimaste ferite tre persone di cui una gravemente.

I malcapitati sono poi stati trasferiti dai sanitari del 118 intervenuti sul posto ai vicini ospedali di Battipaglia(dove c’è il più grave) e Vallo della Lucania.Sul luogo dell’incidente presenti anche i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Agropoli ed i vigili del fuoco del locale distaccamento.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...