AGROPOLI, SCONTRO SULLA SUPERSTRADA FERITO UN MOTOCICLISTA

IL PUNTO E’ SEMPRE LO STESSO DOVE C’ERA L’AUTOVELOX

Il posto è sempre quello, dove c’era l’autovelox. Poco prima dell’uscita nord di Agropoli. La dinamica è ancora da chiarire. Lo scontro tra auto e moto in serata sulla Cilentana all’altezza dello svincolo di Agropoli Nord: ferito centauro di Montecorice, trasferito dai sanitari della Croce Rossa di Agropoli in ospedale a Vallo della Lucania. Per cause ancora da accertare, il mezzo a due ruote si è scontrato con una Fiat 500X poco dopo l’uscita di Agropoli Nord, in direzione Salerno. Sul posto, oltre ai sanitari, anche i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli e la polizia locale di Agropoli, diretta dal maggiore Antonio Rinaldi. Ai caschi bianchi è affidata la ricostruzione della dinamica del sinistro. Suo posto anche il Soccorso Stradale Rega per la rimozione dei mezzi e la pulizia della sede stradale. Fonte stiletv

