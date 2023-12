AGROPOLI, SUB MUORE A PAESTUM NEL TENTATIVO DI RECUPERARE UNA RETE

Dramma questa mattina, venerdì 29 dicembre, nelle acque antistanti Licinella a Capaccio Paestum dove un sub di Agropoli, Eustachio Sorvillo è morto in mare mentre stava tentando di recuperare una rete rimasta incagliata.

Capaccio Paestum, pescatore morto in mare

L’uomo ha perso la vita dopo essersi immerso nelle acque antistanti Licinella per recuperare una rete rimasta incagliata. Tuttavia qualcosa è andato storto e non è più riemerso. Sul posto, dopo l’allarme, gli uomini della Guardia Costiera, i Vigili del Fuoco, i carabinieri e i sanitati. Sono in corso le indagini per chiarire quanto avvenuto.

Sul posto, dopo l’allarme, gli uomini della Guardia Costiera di Agropoli, i Vigili del Fuoco, i carabinieri e il personale del 118. Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare. Da comprendere l’esatta dinamica dell’accaduto. Sono in corso le operazioni di recupero del corpo. Articolo in aggiornamento

