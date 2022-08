AGROPOLI, SUL LANDOLFI PARCHEGGIATORI ABUSIVI E VENDITORI DI CALZINI FACCIA GIALLA MUTALIPASSI SOTTO TIRO, IL DOPPIOPESISMO DEL SISTEMA

Finisce ancora per l’ennesima volta sotto tiro faccia gialla, il sindaco inesperto e incapace messo dal sistema di potere per garantirsi le malefatte nella città di Agropoli. «Posti occupati sempre dalle stesse persone che usano il parcheggio Landolfi come garage personale, si vedono nuovamente circolare parcheggiatori abusivi oltre a venditori di calzini». È questa la denuncia di chi tenta in determinati giorni e orari di trovare un posto nel più ampio parcheggio della città. Diverse le vicissitudini che hanno contraddistinto il parcheggio che si trova a poca distanza da piazza della Repubblica e realizzato durante il primo mandato dell’ex sindaco Franco Alfieri. Prima gratuito, poi a pagamento, successivamente con tariffa agevolata, e ancora a pagamento ma con 100 stalli gratuiti, quindi libero fino alle ore 18.00 e a pagamento nelle ore successive.



Dal 1 ottobre 2021 è tornato liberamente fruibile. Ma sono tornati i vecchi problemi. L’area di sosta è molto appetibile perché a pochi passi dal centro cittadino ed è gratis. Uno dei pochi non a pagamento nel Cilento giacché in altre località turistiche i parcheggi sono pressoché tutti a pagamento. L’ex campo sportivo appariva completamente svuotato quando era a pagamento e ora si riempito di nuovo ma è difficile trovare uno stallo libero specie in questo periodo. «C’è chi posteggia l’auto – afferma un residente – e non la sposta se non per casi eccezionali. Nel contempo c’è chi fitta case in zone prossime al centro, per brevi o lunghi periodi, e la loro auto finisce per rimanere nello stesso stallo per giorni, settimane o per un mese. Una situazione che non ritengo giusta perché non si possono occupare posti solo perché gratuiti. È una questione di civiltà, anche se la legge lo consente».



E con il posteggio gratuito sono riapparsi gli abusivi, per lo più non del posto che chiedono l’obolo: «Non fai in tempo a sostare con l’auto – testimonia una donna del posto – che ti si appiccica qualcuno che ti vuole vendere calzini oppure chiedere semplicemente dei soldi. E i modi non sono proprio gentili nel momento in cui ti rifiuti». Una situazione che con il tempo è divenuta insostenibile, tanto da far sperare in una diversa regolamentazione. In tanti hanno manifestato tali disagi e ora toccherà al sindaco Roberto Mutalipassi sbrogliare la matassa, cercando una soluzione per agevolare il commercio e allontanare i furbetti del posteggio. Una delle ipotesi su cui si discute è l’installazione di una sbarra all’ingresso e le telecamere di videosorveglianza, applicando una tariffa simbolica che eviti sia i parcheggiatori abusivi sia le soste a lungo termine che non favoriscono il ricambio auspicabile ai fini commerciali. naturalmente Modestino Rosiello, Mimmetto Gorga, Peppo Capozzoli i boia di Adamo Coppola non dicono niente. Ora va tutto bene. Non hanno il coraggio di denunciare lo sfascio cittadino mentre contro l’ex sindaco erano in prima fila ad accusarlo, a riportare tutto a Franco Alfieri. Il doppiopesismo del sistema è la cartina di tornasole dei guai ambientali, strutturali, di sicurezza che c’è ad Agropoli.