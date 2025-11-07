AGROPOLI, UNA TRAGEDIA STA SCUOTENDO LA CITTA’ MA NESSUNA CONFERMA SUL NOME

In queste ore si è diffusa la notizia della morte di un giovane di 23 anni di Agropoli ma studente, insieme ala sorella, a Siena. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era rientrato in Toscana nella mattinata, dopo alcuni giorni trascorsi ad Agropoli. Non vedendolo rientrare nella propria stanza, la sorella avrebbe chiesto informazioni a un altro inquilino, che le avrebbe riferito di averlo visto salire ai piani superiori dell’edificio. Raggiunto il luogo indicato, la ragazza ha fatto la terribile scoperta, trovando il fratello privo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli uomini delle forze dell’ordine e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Al momento non si sa chi è il ragazzo anche se in tanti parlano di chi potrebbe essere risalendo anche alla famiglia di appartenenza.

Gli inquirenti stanno ricostruendo le ultime ore del giovane per stabilire le cause della morte, mentre la notizia ha scosso profondamente la comunità agropolese anche se al momento nessuno sa il nome e chi è questo sfortunato giovane.

