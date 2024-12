AGROPOLI, UOMO SENZA PATENTE INVESTE UNA DONNA

La Polizia Municipale di Agropoli è intervenuto in via Chili in seguito ad un sinistro stradale che ha visto coinvolto un motociclo con investimento di un pedone quest’ultimo soccorso dal 118 e trasportato al nosocomio di Vallo della Lucania in codice rosso.

Il motoveicolo era condotto da un uomo di circa 35 anni mentre la persona investita è una signora di circa 70 anni. La polizia Municipale ha accertato che il conducente del motociclo era sprovvisto di patente di guida, di assicurazione nonché circolante con veicolo già sottoposto a sequestro.

Si è proceduto, pertanto, ad elevare sanzione amministrativa per la violazione degli articoli 116 (guida senza patente), 213 -comma 8 (sequestro del mezzo finalizzato alla confisca). Inoltre si è proceduto a denunciare il motociclista alla Procura della Repubblica di Vallo sella ai sensi dell’articolo 590 bis del codice penale (Lesioni personali gravi o gravissime). Ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro. Sono stati identificati ed ascoltati alcuni testimoni oculari nonché acquisite immagini dal sistema di videosorveglianza.

