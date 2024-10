AGROPOLI,CONTROLLI ANTIDROGA IN VIA TAVERNE

Blitz antidroga alle prime luci dell’alba di oggi, martedì 1 ottobre, ad Agropoli: eseguiti diversi fermi e perquisizioni in via Taverne. In azione i carabinieri con l’ausilio del Nucleo Cinofili di Sarno.

Blitz antidroga da parte dei carabinieri, con l’ausilio del Nucleo Cinofili di Sarno. I militari nella mattinata odierna hanno eseguito controlli in via Taverne, presso le abitazioni popolari. Al termine delle verifiche alcuni componenti della locale comunità rom sono stati portati in caserma.

