AGROPOLI,É L’EBOLITANO WALTER AVALLONE LA VITTIMA DI TRENTOVA

🔴 Omicidio ad Agropoli, c’è il nome della vittima

Si chiamava Walter Avallone, aveva 55 anni ed era originario di Eboli l’uomo trovato senza vita nella sua auto in località Trentova.

Gli investigatori lavorano per ricostruire le ultime ore: al vaglio le telecamere della zona, mentre l’arma del delitto non è ancora stata trovata. Inchiesta coordinata dalla Procura di Vallo della Lucania.

Giallo ad Agropoli, dove questa mattina il cadavere di un uomo è stato rinvenuto all’interno della sua auto, una Ford B-Max, parcheggiata nei pressi dell’oasi naturalistica di Trentova. A notarlo un carabiniere in congedo mentre mentre faceva jogging, che ha allertato subito i militari della locale Compagnia. La vittima è un vigilantes 55enne di Eboli, Walter Avallone, trovato con una profonda e sanguinante ferita alla gola sul sedile, lato guida, che aveva indotto a pensare che fosse stato sgozzato: è statoo ammazzato, invece, con un colpo di pistola, non rinvenuta però sul luogo del delitto.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa, una pattuglia della Polizia Municipale ed i militari dell’Arma diretti dal cap. Guido Carlo Decugis, che indagano sull’accaduto con il coordinamento della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. Tutto lascia pensara, dunque, ad un omicidio: subito dopo, infatti, è arrivato anche il procuratore capo Francesco Rotondo, che ha disposto l’esame esterno sulla salma a cura del medico legale ed i rilievi dei Sis di Salerno all’interno dell’auto, posta sotto sequestro. Passate al setaccio anche le immagini delle numerose telecamere di videosorveglianza installate nella zona, visionate sul posto dagli inquirenti per capire cosa sia effettivamente accaduto e risalire all’identità dell’assassino. Nei dintorni, invece, i militari dell’Arma hanno setacciato la zona alla ricerca dell’arma del delitto e di potenziali prove.

IL COMUNICATO STAMPA DELLA PROCURA DI VALLO DELLA LUCANIA

“Nella mattinata odierna nel comune di Agropoli (SA), precisamente in uno dei parcheggi antistanti la baia di Trentova, su segnalazione di un passante, è stato rinvenuto all’interno di un’autovettura – al posto di guida – un cadavere con una ferita alla gola, verosimilmente riconducibile ad un colpo di arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Agropoli, del NORM della Compagnia di Agropoli e della Sezione Investigazioni Scientifiche (SIS) dei Carabinieri di Salerno. Dai primi esiti investigativi si ritiene trattarsi di un omicidio. La vittima del delitto è Avallone Walter, classe 71. Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatto svolgersi dei fatti”.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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