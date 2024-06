AGROPOLI,INCIDENTE A FUONTI RAGAZZA VENTENNE FINISCE FUORI STRADA

Auto sfonda la rete di recinzione di una casa e termina la propria corsa nel terreno di proprietà privata: paura nella notte tra sabato 1 e domenica 2 giugno per un ragazza di 20 anni ad Agropoli. Lo riporta Stiletv.

Agropoli, auto sfonda rete di recinzione e finisce in un terreno

Paura nella notte tra sabato 1 e domenica 2 giugno epr una ragazza di 20 anni del posto rimasta coinvolta in un incidente in via Fuonti.Per cause ancora in corso di accertamento, intorno alle 2, la sua auto sarebbe finita fuori strada andando a sfondare la rete di recinzione di una casa e terminando la propria corsa in un terreno di proprietà privata proprio a pochi metri dalle abitazioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e i sanitari che hanno medicato la giovane sotto shock: non ha riportato lesioni a parte qualche escoriazione. Presenti anche i vigili del fuoco.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...