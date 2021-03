Nella giornata di ieri personale della Polizia municipale, nel corso di specifiche attività di controllo anti-Covid19, disposte dalla Questura di Salerno che ha chiamato in causa anche le Polizia municipali della Provincia di Salerno, hanno accertato e contestato la violazione di norme statali ad un titolare di un negozio di abbigliamento di via Risorgimento, il quale non osservava l’obbligo di chiusura imposto per tale tipo di attività, in riferimento alle condizioni dettate dalla zona rossa. E’ scattata la sanzione amministrativa di 400,00 euro per il titolare e la sospensione dell’attività per 5 giorni.

Nella stessa giornata, su segnalazione del Dipartimento di Prevenzione Asl Salerno 2, sempre gli operatori della Polizia municipale hanno accertato che una cittadina di nazionalità statunitense, domiciliata ad Agropoli, si è allontanata probabilmente dal territorio nazionale senza autorizzazione del Dipartimento dedicato dell’Azienda sanitaria locale. Per la stessa era stata accertata la situazione di positività al Covid19 in data 22 febbraio u.s. e permaneva in tale condizione. All’accesso del personale Usca, per effettuare l’ennesimo tampone molecolare, la persona non era presente presso il proprio domicilio. Da informazioni assunte pare che la donna abbiamo fatto ritorno negli USA. Ad ogni buon conto, il personale intervenuto ha provveduto a deferire la persona all’Autorità giudiziaria competente per presunta violazione dell’art. 260 del Regio decreto 1265 del 1934. Inoltre il fascicolo è stato trasmesso alla Compagnia Carabinieri di Agropoli affinché provvedesse ad informare il Ministero dell’Interno e a sua volta i posti di polizia di frontiera al fine di accertare se la stessa avesse o meno lasciato il territorio nazionale, senza l’autorizzazione del Dipartimento Asl.